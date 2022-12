Théo Trégor Festival Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Théo Trégor Festival Place Sainte-Anne Trégastel

2023-08-02 – 2023-08-08

Côtes-d’Armor Pour sa 3ème édition, le Théo Trégor Festival investit une nouvelle fois le Centre des Congrès de Trégastel, pour une expérience théâtrale inédite en pays du Trégor.

Des représentations auront lieu pendant 6 jours ainsi que des ateliers théâtraux, ouverts à tous.

Ouverture de la billetterie : à venir (été 2023) theotregor@gmail.com +33 6 71 54 09 88 http://theotregorfestival.com/ Trégastel

