“Théo Ould” – Festival de Saint-Céré Carennac Carennac Catégories d’évènement: 46110

Carennac

“Théo Ould” – Festival de Saint-Céré Carennac, 2 août 2022, Carennac. “Théo Ould” – Festival de Saint-Céré Cour du Prieuré Cloitre Carennac

2022-08-02 – 2022-08-02 Cour du Prieuré Cloitre

Carennac 46110 6 EUR Durée : 1h15 Prodige de l’accordéon dont le répertoire ne connaît aucune limite, Théo Ould s’affirme comme l’un des jeunes talents incontournables que l’on croise désormais aussi bien en solo qu’en diverses formations chambristes dont il est à l’origine. Mozart, Bach, Tchaikovsky, Sarasate, Weber ou encore Régis Campo… Nombreux sont les compositeurs de ce programme qu’il s’attache à faire (re)découvrir au son de cet instrument extraordinaire qui semble avoir été créé pour lui. Dans l’écrin de lieux intimes spécialement choisis pour ce récital, on se laisse prendre à rêver. Programme Régis Campo Laterna Magica

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate en la mineur Jean-Sébastien Bach/Ferruccio Busoni Chaconne en ré mineur Piotr Ilitch Tchaikovsky Romance

Pablo de Sarasate Airs bohémiens

Carl Maria von Weber Konzertstucke Rendez-vous des Curieux

Visite du Château des Doyens de Carennac le 2 août à 17h et 18h avec le Pays d’Art et d’Histoire Cour du Prieuré Cloitre Carennac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: 46110, Carennac Autres Lieu Carennac Adresse Cour du Prieuré Cloitre Ville Carennac lieuville Cour du Prieuré Cloitre Carennac Departement 46110

Carennac Carennac 46110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carennac/

“Théo Ould” – Festival de Saint-Céré Carennac 2022-08-02 was last modified: by “Théo Ould” – Festival de Saint-Céré Carennac Carennac 2 août 2022 46110 Carennac

Carennac 46110