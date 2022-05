Théo Ouaki “Les Nerfs à Vif” Marseille 3e Arrondissement, 3 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Théo Ouaki “Les Nerfs à Vif” Hangar Belle de Mai 10 Impasse Sainte-Victorine Marseille 3e Arrondissement

2022-06-03 – 2022-06-25 Hangar Belle de Mai 10 Impasse Sainte-Victorine

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Le centre culturel Hangar BDM est heureux de vous inviter au solo show de Théo Ouaki “Les Nerfs à Vif”.



Cette proposition retrace 10 ans de pratique artistique autour de trois cycles : peinture, dessin et céramique.



“D’oxymores en pléonasmes, l’ensemble de l’œuvre de Théo Ouaki s’inscrit dans une dynamique d’oppositions à l’instar des paradoxes qui régissent notre société et dont l’artiste en est un produit conscient. Au cœur d’un système en cours d’hybridation et à l’aube de grandes métamorphoses, Théo Ouaki nous ouvre une porte dérobée vers l’univers synaptique de sa psyché où les frontières se côtoient puis se dérobent, d’utopies en dystopies ; où l’espoir, naïvement édulcoré, teinte d’humour un paradigme de l’entre-deux. » (texte Romain Papetti)



L’artiste se joue des codes de la peinture pour distiller une vision décalée, sous le prisme d’une culture populaire acide, aigre et doux à la fois.



Vernissage le 3 juin à partir de 16h.

10 ans de pratique artistique autour de trois cycles : peinture, dessin et céramique.

https://www.facebook.com/events/363702785508055/?ref=newsfeed

Le centre culturel Hangar BDM est heureux de vous inviter au solo show de Théo Ouaki “Les Nerfs à Vif”.



Cette proposition retrace 10 ans de pratique artistique autour de trois cycles : peinture, dessin et céramique.



“D’oxymores en pléonasmes, l’ensemble de l’œuvre de Théo Ouaki s’inscrit dans une dynamique d’oppositions à l’instar des paradoxes qui régissent notre société et dont l’artiste en est un produit conscient. Au cœur d’un système en cours d’hybridation et à l’aube de grandes métamorphoses, Théo Ouaki nous ouvre une porte dérobée vers l’univers synaptique de sa psyché où les frontières se côtoient puis se dérobent, d’utopies en dystopies ; où l’espoir, naïvement édulcoré, teinte d’humour un paradigme de l’entre-deux. » (texte Romain Papetti)



L’artiste se joue des codes de la peinture pour distiller une vision décalée, sous le prisme d’une culture populaire acide, aigre et doux à la fois.



Vernissage le 3 juin à partir de 16h.

Hangar Belle de Mai 10 Impasse Sainte-Victorine Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-22 par