Post Tenebras Rock, le vendredi 8 octobre à 20:30

[ THEO LAWRENCE ] Country rock n’roll (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/theolawrencemusic/?fbclid=IwAR3MLhObo5lchCJjRqj3kCO-zRDkqtJTc0WTZfYXO5MAeF6oGaS_FNsGmLE) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=xHAkH0f13rk) | [Bandcamp](https://theolawrencemusic.bandcamp.com/?fbclid=IwAR03h62lK_0cjUgPjIAijrCSqWdEfVK58XkiKDF5kVw_YxpMKQCx9l24i30) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/28eXJYBZVGDRy1c7j4dIw2?fbclid=IwAR3CfU0McIVjraW4itU1MyXkoHAaXnqSDr1td7TeO1_7SN5GYnf8zEsT65c) Theo Lawrence est un chanteur français qui idéalise la musique américaine, dans sa tête et ses tripes. Sa base country s’étend vers la musique cajun, le gospel, le bluegrass, la swamp et bien sûr le rock n’roll, en évoquant Willie Nelson et Dough Sahm. Aussi à l’aise dans un style festif que dans les ballades romantiques, il compose et écrit ses chansons, pour tenter d’exister au-delà de ses références évidentes. Theo est surtout une voix et un style, sincère et authentique. [ THE SPUNYBOYS ] Rockabilly (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/spunyboys?fbclid=IwAR3KuP0JnV5ux1aTetppzruoOIrWhrr0rLOwCqLqwf0_ZZhctzeAnxTJrLQ) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/3ot0WpVXQLGixX6puEbFNV?autoplay=true&fbclid=IwAR18VOeSw5oviaJAi2BqcM9xMgK6F-Bzk5xln8U3xCdE_ijZeHmST9x92As) | [Instagram](https://www.instagram.com/spunyboys/?fbclid=IwAR18cgjzNLoBfnX0LYIu_DMJPElKLUPHdjx5HswwHXgcHWPB2ougSooVTQQ) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=R4TqDG-wmwo) “Les Spunyboys sont ce qui est arrivé de mieux au rockabilly français depuis que Dick Rivers a pris sa retraite” (Antoine De Caunes). Originaire de Lille, le groupe est un phénomène scénique. Regardez Rémi, le chanteur à la banane éclatante, faire tournoyer sa contrebasse autour de lui tout en gardant le swing ! Le trio est authentiquement rockab’, reprenant les standards de Carl Perkins, Gene Vincent, Eddie Cochran et Johnny Burnett. Après près de 1000 concerts dans le monde, il sont revenus cette année avec 2 nouveaux albums. Ce sera une chance de les recevoir. —— En Partenariat avec l’Association [JazzContreBand](https://jazzcontreband.com/?fbclid=IwAR3VMlRPpkqu6duJaURKMqMOqmcotak-1tlQ74laTns7_XSXWE2lGti5PA0) ——– Entrée [PETZI](https://www.petzi.ch/fr/events/46810-ptr-usine-theo-lawrence-the-spunyboys/tickets/?fbclid=IwAR0_MVwaNulZoQoaGAfJxlqak0RTKpo60lP7ti2UplqAlF-QGr2etUhmytE) Entrée 22.- | Prélocs 20.- | Membres PTR 12.- | Pass Jazz Contreband 12.- Plus d’infos sur [www.ptrnet.ch](https://ptrnet.ch/)

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



