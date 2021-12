Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Théo Girard “Mobke” Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Mobke est initié par Théo Girard en 2020 et verra finalement le jour en 2022. C’est une équipe franco-américaine qui se rencontrera en deux temps : en France en février puis en septembre aux États-Unis. Théo Girard avait pris le temps pour monter ses premiers groupes Bulle et Pensées Rotatives, dont la reconnaissance est aujourd’hui unanime. Il ouvre ici un chapitre international qu’il est heureux de concrétiser avec Sophia, Lesley et Nick. Mobke est pensé comme un lieu situé quelque part entre nos contrées : le jazz, l’improvisation, les États-Unis, la France. Une sorte d’île dont nous découvrirons ensemble les routes et où nous aurons l’insouciance de créer les chemins. Avec : Théo GIRARD (contrebasse) Nick LYONS (sax alto) Lesley MOK (batterie) Sophia DOMANCICH (piano) _Avec le soutien de l’Atelier du Plateau, Musiques au Comptoir, Compagnie Discobole, FACE Foundation_

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Résidence / Création Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

2022-02-11T20:45:00 2022-02-11T22:30:00

