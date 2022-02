Théo et les métamorphoses : rencontre avec le réalisateur Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Théo et les métamorphoses : rencontre avec le réalisateur Cinématographe (Le), 14 mars 2022, Nantes. 2022-03-14

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non De 3€ à 5€ Film de Damien Odoul (France, 2022, 1h36) Une grotte, un ruisseau sauvage, une forêt, une maison en bois très isolée où vivent un photographe et son fils de 27 ans, trisomique… C’est le fils qui prend la parole, une voix off appliquée et riche de nuances. C’est son espace mental qu’il développe, de sa manière de s’adapter à un père qui l’entraine – rudement – aux arts martiaux, à ses rêves, ses fantasmes de guerrier paisible, sa philosophie humaniste passée au crible d’un imaginaire débordant. Tout est illustré immédiatement, crûment, comme sa manière de revisiter Freud en résolvant son Oedipe ou de donner vie à ses élucubrations . C’est délirant, drôle, souvent émouvant et dans un cadre extraordinaire fourni par les Cévennes – même si l’on fait un petit tour en Asie. Lundi 14 mars à 20:30 : suivi d’une rencontre avec le réalisateur Damien Odoul, en partenariat avec la revue Répliques (retrouvez Damien Odoul au sommaire du n°15). Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinématographe (Le) Adresse 12B Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Cinématographe (Le) Nantes Departement Loire-Atlantique

Cinématographe (Le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Théo et les métamorphoses : rencontre avec le réalisateur Cinématographe (Le) 2022-03-14 was last modified: by Théo et les métamorphoses : rencontre avec le réalisateur Cinématographe (Le) Cinématographe (Le) 14 mars 2022 Cinématographe (Le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique