Theo Croker Rocher de Palmer Cenon, jeudi 2 mai 2024.

L'artiste américain Theo Croker est trompettiste, compositeur, producteur. C'est aussi un conteur d'histoire universelle, qui choisit d'explorer et de célébrer l'amour avec sa musique…

Jeudi 2 mai, 21h30
Rocher de Palmer
Plein tarif 26€ | Tarif abonné 23€ | L'Infidèle 24€ | Tarif guichet 27€ | Pass J'n'W 10€
Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T21:30:00+02:00 – 2024-05-02T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-02T21:30:00+02:00 – 2024-05-02T23:30:00+02:00

L’artiste américain Theo Croker est trompettiste, compositeur, producteur. C’est aussi un conteur d’histoire universelle, qui choisit d’explorer et de célébrer l’amour avec sa musique jazz subtilement métissé. Le petit-fils du trompettiste légendaire Doc Cheatham, repéré au début des années 2010 par Dee Dee Bridgewater, est un musicien recherché et chercheur. Depuis ses débuts, il assimile les influences de sa culture jazz afro-américaine à l’énergie des musiques urbaines. Dans son septième album, il dessine les ornementations d’un univers musical qui brasse R&B, hip-hop, nu-jazz et electro. Sur scène, l’artiste incarne avec désinvolture et assurance une musique reflet de notre époque, fusionnant les styles, en quête du « son unique ». Souffle caressant ou fiévreux de sa trompette, chant en mode spoken word, le génial musicien et son quartet cosmique célèbrent avec aisance la puissance vitale, universelle et supersonique de l’amour.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/theo.croker/05.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

