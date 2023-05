Theo Croker / Lakecia Benjamin « Phoenix » Salle des concerts – Cité de la musique, 3 septembre 2023, Paris.

Une soirée réunissant deux jeunes étoiles de la scène américaine aux styles néanmoins bien différents : d’un côté l’ardeur post-bop de l’altiste Lakecia Benjamin, de l’autre l’élégante nonchalance R&B du trompettiste Theo Croker.

1/ Lakecia Benjamin “Phoenix”

En 2020, la saxophoniste newyorkaise Lakecia Benjamin atteignait une reconnaissance mondiale de la critique jazz avec la publication de Pursuance : The Coltranes. En cet automne 2023, c’est le répertoire de Phoenix qu’elle vient présenter au public européen, un disque sur lequel défilent une foule d’invitées de prestige, à l’instar d’Angela Davis, Georgia Anne Muldrow ou encore Dianne Reeves. Album au propos politique, militant et féministe, incarné par une musique aux pulsations ardentes et aux lignes mélodiques anguleuses. Le tout interprété par un quartet réunissant les musiciens les plus affûtés de la Big Apple, sous la houlette de Terri Lyne Carrington à la production. L’incroyable intensité du son d’alto de Lakecia Benjamin s’inscrit avec modernité dans la droite lignée du post-bop : une musicienne à suivre de près.

2/ Theo Croker

Le trompettiste américain Theo Croker s’est illustré ces dernières années comme le nouveau représentant d’un courant de jazz dont Roy Hargrove reste la figure la plus emblématique : celui d’une musique empreinte de R&B, de hip-hop, de (nu) soul, voire d’électro pour les développements les plus récents. Avec son dernier EP, By the Way, paru en février 2023, Croker fait un pas de côté et offre toute la lumière à la chanteuse Ego Ella May en marchant cette fois-ci dans les pas de Robert Glasper et de sa série d’albums Black Radio. Au fil des enregistrements, Theo Croker a effectivement délaissé le registre instrumental pour s’entourer systématiquement de voix féminines comme masculines. Il n’en reste pas moins un trompettiste et un improvisateur de premier plan, qui plus est lorsqu’il délaisse le studio pour la scène.

LB Lakecia Benjamin