Théo Ceccaldi « KUTU » Le Metronum, 1 novembre 2021-1 novembre 2021, Toulouse.

Théo Ceccaldi « KUTU »

Le Metronum, le lundi 1 novembre à 20:00

**Cher public,** **Dans le respect des directives gouvernementales, le concert de Théo Ceccaldi est reporté au mois de novembre 2021. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date dès que possible. Merci pour votre compréhension.** **Billetterie : les billets datant du 30 mars 2021 ont été remboursés et ne sont plus valables.** **Au plaisir de vous retrouver !** **—** Théo Ceccaldi « KUTU » ——————– [Sons azmaris et jazz] KUTU est né de la rencontre à Addis Abeba du violoniste [Théo Ceccaldi](https://www.facebook.com/theoceccaldimusique), avec les voix fusionnelles des deux chanteuses éthiopiennes Hewan G/Wold & Haleluya T/Tsadik. Un voyage au coeur des nuits fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse hyperactive s’empare des musiques ancestrales pour mieux s’en affranchir. À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques tribales, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation, et envolées vocales, soutenu par une rythmique puissante et un line up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, basses hypnotiques, danses exaltées et voix stellaires… Un combo éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris. « Véritablement saisi par la richesse et la puissance brute des voix traditionnelles Azmaris, aux ornementations aussi fines que vertigineuses ; fasciné par les rythmiques tribales où se joignent le Kebero et la virtuosité du masenqo, violon éthiopien aux harmoniques naturelles tranchantes ; après des mois d’écoutes et de recherches, une première résidence de rencontres a lieu en septembre 2019 à Addis-Abeba, sous l’impulsion du festival Africolor et de l’Alliance française. J’y découvre alors toute la richesse de la jeune scène créative et explosive d’Addis : Les Chanteurs-vendeurs de Chewing-gum exaltés du restaurant de viande crue Totot ; Les danseurs et percussionnistes en transe du minuscule Azmari Bet de Solomon, niché entre 2 night c lubs du t rès chaud quar t ier de Tchetchenia ; Les textes provocateurs de MC Kali ou BK Wayne, 2 MCs en amharique issus du superactif Ethios Hip-Hop Collective Les shows décoiffants du combo ethio-rock JANO Band ; l’énergie débridée de leur deux envoutantes chanteuses Hewan G/Wold et Haleluya T/Tsadik ; La beauté rauque et brute des voix de Selamnesh Zemene et Nardos Tesfaw, tard dans la nuit au Fendika, centre névralgique des nuits fiévreuses d’Addis ; La curiosité et l’ouverture tout terrain du jeune joueur de Masenqo Addis, Les Jams enflammés du batteur Teferi Assefa, percussionniste et ethnologue ayant entrepris le fou projet de collecter les rythmes des 80 tribus éthiopiennes ; L’invitation de Mulatu Astatke à le rejoindre sur scène dans son club Jazz Village, pour quelques reprises acidulées d’Ethio-jazz… Je ne saurai lister le nombre d’artistes, musiciens, poètes, danseurs, de toutes générations ; passionnants, ouverts, vivants, redoutables improvisateurs et performeurs, rencontrés en seulement 10 jours de pérégrinations à Addis. Le coup de coeur a lieu avec 2 voix qui se connaissent depuis 10 ans et se marient, s’entrelacent en contrepoint dans des volutes fines et virtuoses, ou dans des unissons rocailleux d’une pureté étincelante. Solidement ancrées dans de puissantes racines vocales azmaris, elles sont à la fois ouvertes aux musiques créatives, alternatives et constamment en recherche de nouveaux sons et de nouvelles inspirations. Nous nous retrouverons à l’automne 2020 à Addis puis à Paris pour composer et finaliser un set tellurique et cosmique entre influences traditionnels azmaris, furieuse transe electro-mystique, slam tonitruant et énergie punk, et nous tenterons d’emmener le public dans une expérience physique et psychique inédite et hypnotique. » _[Théo Ceccaldi](https://www.facebook.com/theo.ceccalditrio) — Billetterie : [[https://metronum.festik.net/kutu-theo-ceccaldi/1](https://metronum.festik.net/kutu-theo-ceccaldi/1)](https://metronum.festik.net/kutu-theo-ceccaldi/1) 18€ / 14€ (Gratuit pour les moins de 12 ans) Concert assis, en grande salle. Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

18€ / 14€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Un projet franco-éthiopien imaginé entre Addis-Abeba et Paris

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T20:00:00 2021-11-01T23:00:00