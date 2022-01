Théo Ceccaldi / Kutu Centre Culturel John-Lennon Eyjeaux Catégories d’évènement: Eyjeaux

Théo Ceccaldi / Kutu Centre Culturel John-Lennon, 12 avril 2022, Eyjeaux. Théo Ceccaldi / Kutu

Centre Culturel John-Lennon, le mardi 12 avril à 21:00

Un voyage au cœur des nuits fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse hyperactive s’empare des musiques ancestrales pour mieux s’en affranchir. À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques tribales, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation, et envolées vocales, soutenu par une rythmique puissante et un line up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, basses hypnotiques, danses exaltées et voix stellaires… Un combo éthio-transe incan-descent où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des voix Azmaris. Arrangements, compositions : Théo Ceccaldi / Voix : Hewan G/Wold, Haleluya T/Tsadik / Violon : Théo Ceccaldi / Claviers, électronique : Akemi Fujimori / Violoncelle, basse : Valentin Ceccaldi / Batterie : Cyril Atef / Lumières : Rachel Simonin / Son : Mathieu Pion [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=120&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuH3+tfdwzXxgIWdpQfc9F2FjKPCyqoM8glMSvOy/rMN2Y=&yymm=20220412) **Durée : 1h15** **Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€** **Tout public** Avec le soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) [https://www.youtube.com/watch?v=5Q75YoFMkHk](https://www.youtube.com/watch?v=5Q75YoFMkHk) Kutu est né de la rencontre à Addis Abeba du violoniste, improvisateur et touche à tout Théo Ceccaldi, avec les voix fusionnelles des deux chanteuses éthiopiennes Hewan G/Wold & Haleluya T/Tsadik. Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne

