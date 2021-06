GUYANCOURT La Batterie Guyancourt THEO ARMEN La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Scène 4 : Amphitéâtre De 20h à 20h45 De la Bretagne au Brésil, il n’y a qu’un océan. Les chansons de Théoen proposent la traversée, guidée par les mélodies de son enfanceet bercée des rythmes de l’autre rive. Elles sont à l’image de ce voyage aux effluves d’alcool, de rage devivre et de mélancolie. On y croise un drôle d’équipage auxmodestes histoires : chats, ratatouilles et jolis garçons peuplent lenavire et racontent cet espace à mi-chemin entre le rêve etl’absurdité de la vie. Larguez les amarres. > Plus d’informations sur le site Internet de La Batterie Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Fête de la Musique | scène 4 La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

