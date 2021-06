Thenon Thenon Dordogne, Thenon Thenon en Fête Thenon Thenon Catégories d’évènement: Dordogne

Thenon

Thenon en Fête Thenon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Thenon. Thenon en Fête 2021-07-03 – 2021-07-04

Thenon Dordogne Thenon Samedi 3 à 15h Laser Game, 16h ouverture des manèges, 18h apéro gourmand, 19h soirée Bodega sur réservation

Dimanche 4 à 9h brocante, 12h repas à l’école, 16h ouverture des manèges, 22h30 feu d’artifice Samedi 3 à 15h Laser Game, 16h ouverture des manèges, 18h apéro gourmand, 19h soirée Bodega sur réservation

Dimanche 4 à 9h brocante, 12h repas à l’école, 16h ouverture des manèges, 22h30 feu d’artifice +33 6 50 68 14 14 Samedi 3 à 15h Laser Game, 16h ouverture des manèges, 18h apéro gourmand, 19h soirée Bodega sur réservation

Dimanche 4 à 9h brocante, 12h repas à l’école, 16h ouverture des manèges, 22h30 feu d’artifice Comité des Fêtes Thenon dernière mise à jour : 2021-06-24 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thenon Étiquettes évènement : Autres Lieu Thenon Adresse Ville Thenon lieuville 45.13841#1.07101