Eté actif : pêche, 18 août 2023, Thenon.

Initiation à la pêche sur l’étang de Thenon. À partir de 8 ans, 9 personnes maximum par groupe..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 12:00:00. .

Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to fishing on the pond of Thenon. From 8 years old, 9 people maximum per group.

Iniciación a la pesca en el estanque de Thenon. A partir de 8 años, 9 personas máximo por grupo.

Einführung in das Angeln auf dem Teich von Thenon. Ab 8 Jahren, maximal 9 Personen pro Gruppe.

Mise à jour le 2023-05-10 par Vézère Périgord Noir