Naviguezz sur le canal de Berry Escale Thénioux Catégories d’Évènement: Cher

Thénioux

Naviguezz sur le canal de Berry Escale, 29 avril 2023, Thénioux. Venez profiter du canal de Berry. Location de bateaux électriques sans permis..

Vendredi 2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-30 20:00:00. 20 EUR.

Escale

Thénioux 18100 Cher Centre-Val de Loire



Come and enjoy the Berry canal. Electric boat rental without a license. Venga a disfrutar del canal de Berry. Alquiler de embarcaciones eléctricas sin licencia. Kommen Sie und genießen Sie den Canal de Berry. Verleih von Elektrobooten ohne Führerschein. Mise à jour le 2023-04-11 par OT VIERZON

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Thénioux Autres Lieu Escale Adresse Escale Ville Thénioux Departement Cher Lieu Ville Escale Thénioux

Escale Thénioux Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thenioux/

Naviguezz sur le canal de Berry Escale 2023-04-29 was last modified: by Naviguezz sur le canal de Berry Escale Escale 29 avril 2023 Escale Thénioux

Thénioux Cher