L’atelier de la laine 28 Place de l’Hôtel de Ville, 3 mai 2023, .

Tricot, Crochet, Tricotin

Tous les 1er mercredis du mois de janvier à juin..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

28 Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Knitting, Crochet, Knitting

Every 1st Wednesday of the month from January to June.

Tejer, Ganchillo, Punto

Cada 1er miércoles del mes de enero a junio.

Stricken, Häkeln, Tricotin

Jeden 1. Mittwoch im Monat von Januar bis Juni.

Mise à jour le 2023-04-13 par CC Parthenay Gâtine