Randonnée pédestre Les Nébilons, 11 juin 2023, Thenay.

La collégiale des Nébilons organise sa randonnée pédestre sur les communes de Rivarennes, Thenay et Luzeret..

Dimanche 2023-06-11 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-11 . 4 EUR.

Les Nébilons

Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire



The collegiate church of the Nebilons organizes its walking tour on the communes of Rivarennes, Thenay and Luzeret.

La colegiata de los Nebilons organiza su recorrido a pie por los municipios de Rivarennes, Thenay y Luzeret.

Die Stiftskirche Les Nébilons organisiert ihre Wanderung in den Gemeinden Rivarennes, Thenay und Luzeret.

Mise à jour le 2023-05-14 par Destination Brenne