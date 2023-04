Randonnée semi-nocturne Rue de l’école Thenay Catégories d’Évènement: Indre

Randonnée semi-nocturne Rue de l’école, 15 avril 2023, Thenay. Parcours pédestre à la tombée de la nuit suivi d’une paëlla..

Samedi 2023-04-15 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-15 . 15 EUR.

Rue de l’école

Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire



Walking tour at dusk followed by a paella. Visita a pie al atardecer seguida de una paella. Fußweg bei Einbruch der Dunkelheit, gefolgt von einer Paella. Mise à jour le 2023-04-11 par Destination Brenne

