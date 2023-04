Châteaux en Fête – Château de Panisseau 201 Route de Panisseau, 15 avril 2023, Thénac.

VISITE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE

Visite historique et architecturale du Château principalement à l’extérieur avec un accès à deux salles à l’intérieur. Suivi d’un quiz et de la possibilité de gagner une dégustation des vins du Château.

Adultes: 4€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Cette animation est prévue en intérieur.

Prévoir environ 45 minutes de visite

Réservation recommandée à contact@panisseau.com ou au 05.53.58.40.03.

2023-04-15 à ; fin : 2023-05-01 . .

201 Route de Panisseau

Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



HISTORICAL AND ARCHITECTURAL VISIT

Historical and architectural visit of the Château, mainly outside with access to two rooms inside. Followed by a quiz and a chance to win a tasting of the Château’s wines.

Adults: 4?

Free for children under 16 years old

This animation is planned indoors.

Allow about 45 minutes for the visit

Reservation recommended at contact@panisseau.com or at 05.53.58.40.03

VISITA HISTÓRICA Y ARQUITECTÓNICA

Visita histórica y arquitectónica del castillo, principalmente en el exterior y con acceso a dos salas interiores. A continuación, concurso y degustación de los vinos del castillo.

Adultos: 4?

Gratis para menores de 16 años

Esta actividad está prevista en el interior.

La visita dura unos 45 minutos

Se recomienda reservar en contact@panisseau.com o 05.53.58.40.03

HISTORISCHE UND ARCHITEKTONISCHE TOUR

Historische und architektonische Besichtigung des Schlosses hauptsächlich von außen mit Zugang zu zwei Räumen im Inneren. Gefolgt von einem Quiz und der Möglichkeit, eine Weinprobe des Schlosses zu gewinnen.

Erwachsene: 4?

Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen.

Für den Besuch sollten Sie etwa 45 Minuten einplanen

Reservierung empfohlen unter contact@panisseau.com oder 05.53.58.40.03

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24