Thème: Graines de Rêves qui se déclinent en expositions, en conférences, conte Le petit Poucet qui sème des graines, tartinerie, concert, projection Domaine de Brantes Sorgues, samedi 1 juin 2024.

Thème: Graines de Rêves qui se déclinent en expositions, en conférences, conte Le petit Poucet qui sème des graines, tartinerie, concert, projection Graines de Rêves 1 et 2 juin Domaine de Brantes 8€/par pers – 4€ de 12 à 18 ans – gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Graines de Rêves

Samedi 1 Juin

10H/12H/14H/16H- visite guidée du jardin florentin par les jardiniers du lieu

du jardin florentin par les jardiniers du lieu 11h-Atelier Si j’étais une graine, animé par l’Académie In Vivo

15h- Spectacle tout public Le Petit Poucet , revisité par le conteur Enrico Clarelli

17h- Conférence La domestication des plantes, du Néolithique à nos jours, de Michel Chauvet, ingénieur agronome, ethnobotaniste et linguiste.

Dimanche 2 Juin

10h/12h/14H/16H- visite guidée du jardin florentin par les jardiniers du lieu.

du jardin florentin par les jardiniers du lieu. 11h- Concert de l’ensemble Dililmé, choeur féminin dirigé par Camille Ablard.

de l’ensemble Dililmé, choeur féminin dirigé par Camille Ablard. 15h- Spectacle tout public _Le Petit Poucet,_revisité par le conteur Enrico Clarelli.

tout public _Le Petit Poucet,_revisité par le conteur Enrico Clarelli. 17h- Conférence Un Magnolia et son jardin, par Charles-H de Brantes, auteur-jardinier.

En continu

Projection ( 45 mins), _Au coeur du Royaume des Graines,_L’Académie In Vivo a réalisé un documentaire de quatre personnalités passionnées et passionnantes, qui conduisent des programmes de recherche botanique indispensables pour nos vies et celle de la planète.

( 45 mins), _Au coeur du Royaume des Graines,_L’Académie In Vivo a réalisé un documentaire de quatre personnalités passionnées et passionnantes, qui conduisent des programmes de recherche botanique indispensables pour nos vies et celle de la planète. La Tartinerie, tartines salées et sucrées avec le pain biologique du Fournil de la Grange des Roues à Sorgues et des boissons aux Graines de Rêve.

tartines salées et sucrées avec le pain biologique du Fournil de la Grange des Roues à Sorgues et des boissons aux Graines de Rêve. Découverte du potager pédagogique la Gioventù, labelisé ecocert.

la Gioventù, labelisé ecocert. Expositions– Boutique

Domaine de Brantes 441 chemin de Brantes, 84700 Sorgues Sorgues 84700 Le Ronquet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 0662099822 http://www.jardinez.com/jardindebrantes http://www.jardindebrantes.com

Jardin clos d'inspiration florentine, le jardin de Brantes s'articule autour de trois bassins miroirs où circule l'eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959 par le paysagiste danois Mogens Tvede, ce jardin intègre aussi les témoins de son passé, comme son château XVIIIème, son magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues. Dans une harmonie toute en fraîcheur et sérénité. Ouvert du 15 avril au 30 juin sur réservation tél. Tarif habituel : 8 €/adulte 3€/12 à 18 ans gratuit/-de 12 ans. Parking y compris autocars. Salon de thé et boutique. Anglais, Allemand et Italien parlés.