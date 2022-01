Thelonious Monk : sa vie, sa musique, son piano Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 02 avril 2022

de 15h30 à 16h30

gratuit

Conférence musicale sur Thelonious Monk, pianiste et compositeur américain de jazz, proposée par Bob Hatteau qui a été rédacteur pour Citizen Jazz et membre de l’équipe Improjazz. Thelonious Monk a marqué l’Histoire de la musique par son parcours insolite, sa créativité fantasque et son jeu inimitable…Les quarante ans de sa disparition sont l’occasion de découvrir ou de réécouter cet artiste hors normes. Cette conférence musicale sera animée par Bob Hatteau. Il a rédigé des articles pour la revue Citizen Jazz de 2022 à 2010 avant de créer l’année suivante un blog sur le Monde.fr. Il a aussi fait partie de l’équipe d’Improjazz et a coordonné le site internet de ce magazine jusqu’en 2020. En parallèle, il a programmé le Festival Sous le signe du jazz au Caire. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015 Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ Peinture

