Biwandu Tribute to Wes Montgomery
Thélonious Café Jazz Club
Bordeaux

Gironde

Biwandu Tribute to Wes Montgomery Thélonious Café Jazz Club, 2 février 2023, Bordeaux. Biwandu Tribute to Wes Montgomery Jeudi 2 février, 21h00 Thélonious Café Jazz Club

Tarif normal 9€, Tarif réduit 7€

Tribute to Wes Montgomery avec 2 guitaristes de haut vol, Dave Blenkhorn et Yann Pénichou.

Roger officiera comme l’arbitre rythmique de cette rencontre joyeuse, avec Hervé Saint-Gurons (orgue) .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T21:00:00+01:00

2023-02-02T23:00:00+01:00

