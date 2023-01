In situ « spéciale » latin jazz rock Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

In situ « spéciale » latin jazz rock Samedi 28 janvier, 21h00 Thélonious Café Jazz Club

Tarif normal 9€ Tarif réduit 7€.

Jazz Rock handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine IN SITU Trio invite 1 violoniste (d’inspiration Didier Lockwood, Nicolas Frossard) pour une rencontre explosive.. Le son rassemble tradition et modernité des musiques afro-caribéennes en proposant un cocktail sonore énergique, mélodieux, sensible.

Ainsi le pianiste Franck Dijeau, grand spécialiste du swing, manie ici les rythmes latinos et caribéens avec ses compères Bruno sauvé (batterie) et Olivier Lorang (basse) et Nicolas Frossard au violon latin jazz rock pour une touche entre Didier Lockwood et Spyrogyra.

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

