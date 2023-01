Swingin’ with Django Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Swingin’ with Django Thélonious Café Jazz Club, 25 janvier 2023, Bordeaux. Swingin’ with Django Mercredi 25 janvier, 21h00 Thélonious Café Jazz Club

Tarif normal 7€, Tarif réduit 5€.

Manouche, Gipsy jazz handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un ‘swing from Bordeaux’ animé par Geoffroy Boizard, Robin Dietrich, Aurélien Gody. qui vous invitent à un concert + jam autour des standards de Django Reinhardt et de swing.

Une rythmique implacable pour qui veut se faire plaisir à jouer quelques thèmes du style.

De ‘Minor swing’ à ‘All of me’, des ‘yeux noirs’ à ‘Dinah’.

