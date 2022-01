« Thelma et Louise » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

« Thelma et Louise » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche, 4 février 2022, Rémalard en Perche. « Thelma et Louise » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-02-04 20:30:00 – 2022-02-04 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche Comédie de Ridley Scott avec Susan Sarandon, Greena Davis, Brad Pit.

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un évènement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies. Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Comédie de Ridley Scott avec Susan Sarandon, Greena Davis, Brad Pit.

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de… cineclubdupercheremalardais@gmail.com https://www.facebook.com/cineclubduperche Comédie de Ridley Scott avec Susan Sarandon, Greena Davis, Brad Pit.

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un évènement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies. Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Ville Rémalard en Perche lieuville Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Departement Orne

Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

« Thelma et Louise » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche 2022-02-04 was last modified: by « Thelma et Louise » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche Rémalard en Perche 4 février 2022 Orne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche Orne