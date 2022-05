Mini Clown Hors Piste 2020 – A La Cimenterie de Theix-Noyalo Theix-Noyalo, La cimenterie, 14 novembre 2020 15:00, Theix-Noyalo.

CHP version courte – Samedi 14 Novembre – Une après-midi + une soirée = 4 spectacles

Le collectif Clown Hors Piste qui, vous vous en doutez, ne peut malheureusement pas proposer son festival habituel tant les contraintes sanitaires sont fortes, a décidé de faire quelque chose quand même…

Alors pendant qu’on ressort les écharpes, bonnets et autres grosses chaussettes molletonnées, on en a profité aussi pour aller chercher notre indéfectible volonté pour soutenir les artistes et le spectacle vivant surtout dans ces temps difficiles, notre envie de partager avec le plus grand nombre des spectacles clowns de qualité, notre souhait de respecter les règles en vigueur (si le personnage du clown est un transgresseur, les acteurs qui organisent l’évènement ne le sont pas) nous a en effet poussés à faire le choix d’organiser tout de même quelque chose, en respectant évidemment ce que nous impose le préfet du Morbihan.

4 spectacles le SAMEDI 14 NOVEMBRE

À la Cimenterie de Theix-Noyalo

Sous un chapiteau

Le port du masque sera obligatoire ainsi que le respect des gestes barrière et la distanciation

Il y aura une petite buvette et de la petite restauration

Au programme

• Joe & Joe 15H durée 1h tout public Cie Les Barjes

Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent par leur autorité gauche et inefficace, mais ils brillent quand même.

Du poil, de la sueur, et des bisous.

• Starsky minute 17h Durée : 50 min Genre : Clown acrobatique tout public à partir de 10 ans

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis.

Sa mission ? Vous livrer un colis. Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop son truc.

Bienvenu dans un monde où la connerie est reine et dans lequel Starsky devient peu à peu le héros des histoires absurdes qu’il raconte. Une épopée moderne comme on les aime.

• Steeve 19h durée 1h tout public à partir de 7 ans Cie Les Barjes

Steeve Edward Johnson, rock star autoproclamée, revient trébuchant sur le devant de la scène pour s’offrir à son public.

Il défie la foule, sûr de lui et se défait peu à peu de son masque pour révéler une personnalité fragile.

• More Aura 21h durée 1h à partir de 10 ans Association des clous

Sur scène, une clown de théâtre qui parle, parle, parle encore. Son récit, émaillé d’humour noir et d’absurde, est celui d’une mère qui soigne son enfant de 10 ans atteint d’un cancer. Pour conjurer le sort, la jeune femme se lance des défis physiques improbables. Incarnant toute la démesure du clown avec son nez rouge, elle tord son désespoir dans la bière et le rêve.

Dans chapiteau donc Places limitées!!!

