11ème édition du festival Clown Hors Piste salle omnisport, 15 novembre 2019 10:30, Theix-Noyalo. 15 – 17 novembre 2019 Sur place 8euros https://clownhorspiste.fr/billetterie/ festival de clown théâtre La onzième édition du festival de clown théâtre du Pays Vannetais se déroulera les 15, 16 et 17 novembre 2019 à Theix-Noyalo. Le festival Clown hors piste c’est : 10 spectacles professionnels en salle, des animations gratuites dans l’espace festivalier (maquillages, concerts, clowns, scène ouverte…), petite restauration, buvette, goûters, conférence-rencontre, projections de films… Mais aussi des animations clownesques et de nombreuses surprises en amont du festival dans le pays de Vannes. (spectacles en crèche, résidences d’artistes, ateliers, expos, interventions…). Le site du festival : https://clownhorspiste.fr/ salle omnisport theix noyalo 56450 Theix-Noyalo Morbihan vendredi 15 novembre 2019 – 10h30 à 23h00

samedi 16 novembre 2019 – 10h30 à 23h00

dimanche 17 novembre 2019 – 10h30 à 23h00

