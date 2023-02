THEE SACRED SOULS LE 106, 10 avril 2023, ROUEN.

Cartel Concerts présente : Chez Thee Sacred Souls, la première fois est souvent la bonne. Les premières dates ont débouché sur un contrat d’enregistrement avec le mythique label Daptone, les premiers singles ont été écoutés plus de dix millions de fois en un an (et ont attiré l’attention des magazines Billboard, Rolling Stone et KCRW) et les premiers fans du groupe ne sont autre que Black Pumas, Timbaland, Gary Clark Jr. ou encore Princess Nokia. Aujourd’hui, le trio de San Diego s’apprête à endosser le statut de nouvelle figure majeure de l’écurie Daptone avec un premier album éponyme. »Chaque étape a été tellement organique », dit le batteur Alex Garcia. « Les choses semblent se produire naturellement lorsque nous sommes tous les trois réunis. »En effet, il y a quelque chose d’inévitable dans le son de Thee Sacred Souls, comme si Garcia et ses coéquipiers – le bassiste Sal Samano et le chanteur Josh Lane – jouaient ensemble depuis une vie déjà. Produit par Bosco Mann (alias Gabriel Roth, cofondateur de Daptone), Thee Sacred Souls est un disque chaleureux et texturé, qui mêle la grâce facile de la soul des années 60 à l’énergie et au groove du R&B du début des années 70, et les performances sont tout à fait enivrantes, avec la voix en apesanteur de Lane ancrée dans la pochette profonde de la section rythmique et l’alchimie contagieuse. On retrouve ici des touches de Philadelphie, de Chicago, de Memphis et même de Panama, et bien qu’il soit tentant de brandir des étiquettes comme « rétro » avec une collection délibérément analogique comme celle-ci, il y a aussi quelque chose de nettement moderne dans le groupe qui défie toute étiquette facile, une brutalité et une sincérité qui transcendent le temps et le lieu.

LE 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

