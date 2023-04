Marché de Producteurs et Artisans Locaux à Thédirac Thédirac Thédirac Catégories d’Évènement: Lot

Thédirac

Marché de Producteurs et Artisans Locaux à Thédirac, 6 juillet 2023, Thédirac Thédirac. Thédirac ,Lot , Thédirac Marché de Producteurs et Artisans Locaux à Thédirac Place de la Mairie Thédirac Lot

2023-07-06 17:00:00 17:00:00 – 2023-07-06 23:00:00 23:00:00 Thédirac

Lot Thédirac . Possibilité de restauration sur place.

Animation musicale. Le Foyer Rural de Thédirac vous propose un marché nocturne de producteurs et artisans locaux.

Vous trouverez ici tous les produits locaux pour composer vos repas et vous faire plaisir ! ©

Thédirac

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Thédirac Autres Lieu Thédirac Adresse Place de la Mairie Thédirac Lot Ville Thédirac Thédirac Departement Lot Tarif Lieu Ville Thédirac

Thédirac Thédirac Thédirac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thedirac thedirac/

Marché de Producteurs et Artisans Locaux à Thédirac 2023-07-06 was last modified: by Marché de Producteurs et Artisans Locaux à Thédirac Thédirac 6 juillet 2023 Lot Place de la Mairie Thédirac Lot Thédirac

Thédirac Thédirac Lot