Lot Thédirac Programme 2022 – VEN. 19 AOÛT

20h00. Repas du comité (réservation au 06.76.86.63.84)

22h30. Orchestre variété MANHATTAN – SAM. 20 AOÛT

14h30. Concours de pétanque en doublette

19h00. Apéro bandas avec les CROQUES-NOTES

22h30. Grande soirée animée par FABIEN JORA – DIM. 21 AOÛT

14h30. Concours de pétanque en doublette (avec apport du comité)

22h00. Bal animé par JOE BÉATRICE

