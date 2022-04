THED EN CONCERT Livré-la-Touche Livré-la-Touche Catégories d’évènement: Livré-la-Touche

Mayenne

THED EN CONCERT Livré-la-Touche, 29 avril 2022, Livré-la-Touche. THED EN CONCERT Livré-la-Touche

2022-04-29 – 2022-04-29

Livré-la-Touche Mayenne Livré-la-Touche Le Touche @ Tout tiers lieu rural vous propose une soirée concert avec Thed le vendredi 29 avril à la salle des lavandières de Livré-la-Touche.

Thed est un duo acoustique Craonnais formé en 2015.

Le groupe est composé d’Eddy, chant-guitare, et de Thomas à la guitare.

Thed, c’est juste ça… Simple Restauration sur place. Le vendredi 29 avril, concert de Thed à la salle des lavandière de Livré-la-Touche, organisé par le Touche @ Tout, tiers lieu rural. coralie.croissant53@gmail.com +33 6 20 36 83 95 Le Touche @ Tout tiers lieu rural vous propose une soirée concert avec Thed le vendredi 29 avril à la salle des lavandières de Livré-la-Touche.

Thed est un duo acoustique Craonnais formé en 2015.

Le groupe est composé d’Eddy, chant-guitare, et de Thomas à la guitare.

Thed, c’est juste ça… Simple Restauration sur place. Livré-la-Touche

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Livré-la-Touche, Mayenne Autres Lieu Livré-la-Touche Adresse Ville Livré-la-Touche lieuville Livré-la-Touche Departement Mayenne

Livré-la-Touche Livré-la-Touche Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livre-la-touche/

THED EN CONCERT Livré-la-Touche 2022-04-29 was last modified: by THED EN CONCERT Livré-la-Touche Livré-la-Touche 29 avril 2022 Livré-la-Touche mayenne

Livré-la-Touche Mayenne