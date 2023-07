« Les mémoires du corps », animée par Sioux BERGER – Les Journées de la Thébaïde d’Arches Thébaïde dArches Arches Catégories d’Évènement: Arches

Cantal « Les mémoires du corps », animée par Sioux BERGER – Les Journées de la Thébaïde d’Arches Thébaïde dArches Arches, 29 juillet 2023, Arches. « Les mémoires du corps », animée par Sioux BERGER – Les Journées de la Thébaïde d’Arches Samedi 29 juillet, 16h00 Thébaïde dArches conférence « Les mémoires du corps », animée par Sioux BERGER Thébaïde dArches 15200 Arches Arches 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 69 70 64 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092038717124 En 1879, pendant une récréation au couvent de Saint-Projet, aujourd’hui noyé sous les eaux du barrage de l’Aigle, le Père Jean-Baptiste Serres, fondateur de la Congrégation des Petites Soeurs des Malades, s’ouvre aux novices de son projet d’avenir : « je me bâtirai bientôt une maison, au milieu des bois, pour y passer la fin de ma vie, dans la solitude, comme les anciens moines ». Le 17 avril 1883, en présence de presque toutes les Sœurs, il pose la première pierre du futur monastère auquel il donne le nom de « Thébaïde ». Un an après, une aile est déjà bâtie. Le Père Serres s’y installe le jour de la fête de St-Jean-Baptiste avec le Père François Cipière. Leur vie d’ermite débute. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

