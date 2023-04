Thebadweeds – Théâtre de la Ville Paris Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 4 mai 2023, Paris.

Du jeudi 04 mai 2023 au samedi 06 mai 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h20

.Tout public. payant

Mi- humaines, mi- végétales, des créatures loufoques chantent, slament et dansent le post-anthropocène.

Rocio Berenguer est une artiste universelle qui projette l’humanité dans un monde trans-espèces, entre réalité et fiction. On n’y distingue plus entre les genres, ni entre nature et technologie, entre le concert comme grand rituel collectif et le spectacle de danse, de théâtre, de poésie… Ni entre bons esprits et « mauvaises herbes ». Au contraire, on s’amuse ensemble en faisant fleurir un nouveau monde non anthropocentrique, peuplé d’attendrissants « smart-champignons », poilus à merveille.

Thomas Hahn

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 Av. Gabriel 75008 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/theatre/thebadweeds 01 42 74 22 77 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets/?kld=2223

https://api.theatredelaville-paris.com/assets/w1500-h1500-q80/f23de13a/thebadweeds.jpg