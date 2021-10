Montaut Montaut Landes, Montaut Théâtrogammes Montaut Montaut Catégories d’évènement: Landes

Montaut

Théâtrogammes Montaut, 9 octobre 2021, Montaut. Théâtrogammes 2021-10-09 – 2021-10-09 Salle de spectacles 17 rue du général de Gaulle

Montaut Landes Montaut C’est comme des gammes pour le théâtre ! De courtes fictions ludiques , une mise en abîme joyeuse, un hymne en fanfare à ce vieil art toujours renouvelé. car le théâtre c’est avant totu le jeu : des individus qui jouent devant d’autres, rassemblés ici et maintenant. Un univers théâtral simple, précis, rythmé, musical.

Pièce de Gérald Chevrolet mise en scène Laurent Ogée avec Nathalie Andrès, Muriel Bénazéraf, jean-Marc Brisset et Philippe Bussière. Réservation obligatoire.

