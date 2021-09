ThéâTrespoux, Festival de Théâtre Amateur : “La Bonne adresse” Trespoux-Rassiels, 1 octobre 2021, Trespoux-Rassiels.

ThéâTrespoux, Festival de Théâtre Amateur : “La Bonne adresse” 2021-10-01 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-01

Trespoux-Rassiels Lot Trespoux-Rassiels

5 EUR 5 “La Bonne adresse” – Cie Trop sérieux s’abstenir (Arcambal) / Théâtre de boulevard

Quatre femmes partagent à divers titres le même appartement. La propriétaire de celui ci, ancienne danseuse de music-hall, souhaitant le louer, décide de passer une petite annonce.

Simultanément et pour un motif différent, chacune des trois autres occupantes en passe une également, et c’est sur P.P.S que se brouillent les pistes … On sonne … Qui et Pourquoi ? De joyeux quiproquos vont en découler. Nous mèneront-ils à La bonne adresse ?

Un texte de Marc Camoletti

Pas de réservation nécessaire.

Pass sanitaire.

Pour sa 3ème édition, l’événement ThéâTrespoux av se dérouler dans des conditions particulières.

Entre vigilance et respect des gestes barrières, il faudra créer les conditions qui permettront au public d’oublier un moment cette période anxiogène et de laisser l’esprit voguer ailleurs dans l’univers que constitue “la pièce de théâtre”.

Au cours de week-end, plusieurs productions différentes offertes par des troupes locales vont transformer la salle des fêtes. Le comité départemental de théâtre amateur sait que la commune de Trespoux-Rassiels a installé, depuis plusieurs années une programmation de qualité.

Le Comité Départemental du Théâtre et des Arts Vivants du Lot (CDTAVL) a pour mission de promouvoir et de soutenir les compagnies de théâtre amateur du Lot.

Cette année, une compagnie hors département sera accueillie car, suite au confinement et aux restrictions, nos compagnies locales n’ont pas encore de spectacle à proposer.

+33 6 65 56 29 11

