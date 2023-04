Catherine Ringer Théâtres romains de Lyon – L’Odéon Lyon 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 5e Arrondissement

Rhône

Catherine Ringer
7 juin 2023
Théâtres romains de Lyon – L'Odéon
6 rue de l'Antiquaille
Lyon 5e Arrondissement
Rhône

2023-06-07 – 2023-06-07 21:30:00 21:30:00

Théâtres romains de Lyon – L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille

Lyon 5e Arrondissement

C'est avec la voix si singulière de Catherine Ringer et la musique de Grégoire Hetzel que Mauro Gioia met en scène les poèmes d'Alice Mendelson. À découvrir aux Nuits de Fourvière.

