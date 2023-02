Théâtre(s) en Bretagne | Soirée “Fous rires” Vinogen ar feunteun, 23 avril 2023, Rostrenen .

Théâtre(s) en Bretagne | Soirée “Fous rires”

Salle Guillaume Le Caroff Vinogen ar feunteun Rostrenen Cotes-d’Armor Vinogen ar feunteun Salle Guillaume Le Caroff

2023-04-23 – 2023-04-23

Vinogen ar feunteun Salle Guillaume Le Caroff

Rostrenen

Cotes-d’Armor

Festival Théâtre(s) en Bretagne – Soirée “Fous rires”

Le mariage nuit gravement à la santé

Découvrez la comédie culte aux + de 300 000 spectateurs​ !

Rien ne va plus entre Sophie et Romain qui ont décidé de divorcer !

Coups bas, reproches, et trahisons, le couple est au bord de l’explosion !

Justement ce soir, Sophie débarque dans la garçonnière de Romain, bien décidée à lui faire signer les papiers du divorce. Mais chez les Dupuy-Montbrun on ne divorce pas !

Alors une fois de plus, Rominou n’a rien dit à sa mère… Ce qui ne serait pas un problème si Micheline n’avait pas décidé de débarquer elle aussi… justement ce soir ! Et oui car Micheline et Burlot, fraîchement mariés, sont de retour de leur voyage de noces, à Bamako. Romain va devoir convaincre Sophie de jouer le jeu encore une fois!

Alors qu’ils se détestent, ils vont jouer le couple parfait. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des secrets … Et la soirée sera riche en révélations explosives !

Billetterie :

– sur le site www.theatreenbretagne.bzh

– à la maison de la presse de Rostrenen

– sur place le jour du spectacle à partir de 14h

Org. Rires en Bretagne

+33 6 20 58 73 03 http://www.theatreenbretagne.bzh/

Vinogen ar feunteun Salle Guillaume Le Caroff Rostrenen

dernière mise à jour : 2023-02-15 par