### Festival de théâtre amateur Théâtres d’hivers met en lumière la passion des comédiens pour le texte, le geste, les planches, le public. Permettre à des troupes de se produire dans des salles toulousaines, encourager les échanges entre les compagnies de théâtre amateur et favoriser la rencontre avec le public sont les objectifs affichés de cette manifestation qui aligne une quinzaine de spectacles ! Théâtres d’hivers est organisé par la Direction de l’Action Socioculturelle en partenariat avec le Centre Culturel des Minimes, le Centre Culturel Henri Desbals, le Centre culturel de quartier Lalande, la MJC Castanet Tolosan, les MJC Croix Daurade et Castanet-Tolosan, le Théâtre de la Violette et le Théâtre de poche. __ ### Plus d’infos [![](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11820011/220404/3b3bfe27-7a86-807b-fa42-4058a410d13c)](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11826105/220401/2822ee81-f25d-026d-b234-24132149ec3f) [Télécharger le programme au format pdf](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11826105/220401/2822ee81-f25d-026d-b234-24132149ec3f) ![]() ### Infos pratiques * Réservations auprès des salles * Renseignements 05 36 25 25 73 (Centre culturel Henri-Desbals)

