JEFF MILLS THEATRES DES QUINCONCES Le Mans, 26 janvier 2024, Le Mans.

SUPERFORMA PRÉSENTE, DANS LE CADRE DE LE MANS SONORE 2024 JEFF MILLS « TOMORROW COMES THE HARVEST” MY END IS MY BEGINNINGJEFF MILLS « TOMORROW COMES THE HARVEST”Tomorrow Comes The Harvest est le fruit des efforts cumule´s de musiciens talentueux et de leur vision sur ce qui rend l’art de la musique si spe´cial, une the´orie initie´e et mise en œuvre par le cre´ateur de l’Afro Beat et batteur nige´rian Tony Allen, aujourd’hui de´ce´de´, et par la techno de Detroit de Jeff Mills. Tous deux appartiennent a` cette tradition qui utilise la musique pour atteindre des niveaux de conscience plus e´leve´s, auxquels s’ajoute le clavie´riste chevronne´ Jean-Phi Dary.Jeff Mills, Tony Allen et Jean-Phi Dary ont effectue´ des tourne´es internationales jusqu’a` la mort pre´mature´e de Tony Allen en 2020. Cependant, les fondements du concept e´taient cimente´s et pre^ts a` e^tre poursuivis. Mills reconfigure le concept pour qu’il fonctionne a` nouveau comme un trio et invite Prabhu Edouard, virtuose du tabla, a` se joindre au concept. Tomorrow Comes The Harvest est une exploration de l’inconnu, une transcendance par l’entrecroisement de sons et de rythmes a` travers un ensemble de mouvements d’improvisation.MY END IS MY BEGINNING Isabel Sörling, Linda Oláh et Fabrizio Rat se réunissent dans un nouveau groupe aux sonorités inédites. Ils explorent les possibilités acoustiques de deux voix scandinaves aux multiples influences avec l’électronique d’un synthétiseur modulaire.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

THEATRES DES QUINCONCES 4 PLACE DES JACOBINS 72000 Le Mans 72