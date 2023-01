Othello ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Othello ThéâtredelaCité, 10 mai 2023, Toulouse. Othello 10 – 13 mai ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Trahison, Classique, revisité ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Othello, le général des armées vénitiennes, Maure converti, a épousé Desdemone, une jeune aristocrate séduite par les exploits de ce héros quasi homérique. Il a promu Cassio au détriment de Iago, un soldat plus expérimenté qui veut se venger. Avec l’aide de Rodrigo, amoureux éconduit de Desdemone, Iago va se révéler un stratège machiavélique, impitoyable et sanguinaire… Personne ne sera épargné par une conscience nouvelle et douloureuse de la complexité et de la fragilité humaine. Shakespeare observe les conflits intimes ou collectifs pour la jouissance des territoires, des biens ou des personnes, avec une lucidité et une générosité qui le rendent intemporel, c’est-à-dire moderne pour l’éternité. Durée 3h50 (dont 20 minutes d’entracte)

2023-05-10T19:30:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 © Jean-Louis Fernandez

