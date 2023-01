Hedda ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Hedda ThéâtredelaCité, 19 avril 2023, Toulouse. Hedda 19 et 20 avril ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Hedda est un portrait pluriel de femmes. Au départ de la pièce d’Henrik Ibsen, la création Hedda d’Aurore Fattier nous immerge dans les derniers jours de répétition d’Hedda Gabler. Laure Stijn, metteuse en scène au milieu de sa vie, issue d’une grande famille d’artistes, est aux prises avec l’œuvre du dramaturge norvégien. Les souvenirs de sa sœur Esther – jeune actrice disparue une quinzaine d’années auparavant – toujours plus obsédants, ponctuent le cours de son travail. C’est ce chemin inattendu, vertigineux, que nous parcourons avec elle jusqu’à l’éclosion de son spectacle.

Entourée d’une distribution européenne de renom, Aurore Fattier propose une réécriture théâtrale et cinématographique du drame écrit en 1890. Confrontant le grand classique à ce qui pourrait être un fait divers, Hedda nous tend un miroir et nous rend témoins de la différence entre la violence réelle que subissent les femmes et son idéalisation véhiculée par nos monuments culturels.

Hedda déconstruit les modèles masculins écrasants et pose la question : « de quoi les classiques sont-ils le nom ? ». Durée : 2h40

