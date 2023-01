Hasard ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Hasard ThéâtredelaCité, 12 avril 2023, Toulouse. Hasard 12 – 15 avril ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Six danseur∙se∙s nous invitent au vertige du sens ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. az-zahr, en arabe désigne le jeu de dé.

Quand on jette le dé, qui a six faces, il ne donne qu’un seul chiffre. Mais ce geste répété produit une suite infinie, imprévisible.

Six danseur∙se∙s en quête de chorégraphe nous invitent au vertige du sens et questionnent l’essence du vertige. Avons-nous vraiment vu ce que nous venons de voir ? Six danseur∙se∙s accomplissent un curieux rituel : ils∙elles traversent le plateau en diagonale. Répétition du même mouvement qui dans sa variation rythmique produit une collision. L’accident est-il prémédité ? Prédestiné ? Hasard ou bien calcul ? Illusion ou manipulation ? « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » dit le poème. Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T20:00:00+02:00

2023-04-15T19:00:00+02:00 © Vincent Beaume

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ThéâtredelaCité Adresse 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville ThéâtredelaCité Toulouse Departement Haute-Garonne

ThéâtredelaCité Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Hasard ThéâtredelaCité 2023-04-12 was last modified: by Hasard ThéâtredelaCité ThéâtredelaCité 12 avril 2023 ThéâtredelaCité Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne