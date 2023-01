Bijou bijou, te réveille pas surtout ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

C'est l'histoire d'un spectacle qui commence par les saluts.

Dans l’ivresse des applaudissements, un jeune homme s’étourdit, tombe épuisé sur la scène et s’endort.

Profitant de la capacité d’invention et de la force d’illusion qu’offre l’espace théâtral, ses camarades de scène vont le rejoindre dans la forêt inextricable du sommeil et l’accompagner dans ses songes, en prenant l’aspect de personnages inspirés de figures du conte et du théâtre. Il veut y vivre le jour de sa vie. Durée : 1h Dès 9 ans

