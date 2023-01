Antigone sous le soleil de midi ThéâtredelaCité, 29 mars 2023, Toulouse.

Antigone sous le soleil de midi Mercredi 29 mars, 19h00 ThéâtredelaCité

Une histoire au cœur même de la famille…

ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale.

La ville de Thèbes est le témoin de cette histoire terrible que nous allons vous raconter. Une histoire qui commence au cœur même de la famille, là où les tensions sont les plus vives, les plus dévastatrices, parce qu’on se connaît bien, qu’on sait parfaitement ce qui fera le plus mal à l’autre… ce qui le blessera mortellement. Cette histoire est celle d’Antigone et Créon, celle d’Œdipe, de ses parents et de ses enfants, celle d’Ismène et de Hémon. Ces personnages viennent d’un pays et d’un siècle lointains : la Grèce d’il y a plus de deux mille ans… Mais leurs noms ont traversé le temps, fait le tour du monde pour se rendre jusqu’à vous, chargés d’amour, de haine, de vie et de mort.

Durée estimée : 1h



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-03-29T20:00:00+02:00

© Marc-Antoine Zouéki