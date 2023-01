Le feu, la fumée, le soufre ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le feu, la fumée, le soufre ThéâtredelaCité, 7 mars 2023, Toulouse. Le feu, la fumée, le soufre 7 – 9 mars ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Dans ce théâtre, chaque personnage est le jouet de ses propres démons… ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Spectacle accompagné et présenté par le ThéâtredelaCité et le Théâtre Sorano Dans ce théâtre de l’excès, de la démesure, où chaque personnage est le jouet de ses propres démons, de ses propres forces destructrices, de ses propres naufrages, l’expiation ne peut advenir que dans la destruction et l’anéantissement de tout. Et c’est par le feu encore, et finalement, que viendra s’achever l’existence d’un homme tourmenté, obsédé, par ses pulsions, écartelé entre ses désirs et l’exercice du pouvoir. Ironie ultime puisque Mortimer, l’ennemi intime, scellera par la mort son destin à celui du Roi, répondant à la dérision volatile des passions de ce dernier par la dérision ridicule de l’ambition humaine. Durée : 2h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:30:00+01:00

2023-03-09T22:30:00+01:00 © Gilles Vidal

