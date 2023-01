The Dancing Public ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

The Dancing Public ThéâtredelaCité, 16 février 2023, Toulouse.

20€/12€/8€

La chorégraphe invite le public à se joindre librement au mouvement. ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Spectacle présenté avec La Place de la Danse en clôture du Festival ICI&LÀ Évoquant des moments de frénésies dansantes collectives d’antan, Mette Ingvartsen explore l’extase du mouvement dans un rassemblement social au lendemain d’une pandémie. Son solo fait voler en éclats le confinement solitaire de 2020 avec un brassage intense de mouvements irrépressibles, de musique incessante et de rythmes effrénés, de mots et de chants. Fête de la danse, concert de spoken word ou frénésie physique allant jusqu’à l’épuisement, cette pièce aux changements formels soulève des questions : une danse peutelle récupérer et remanier le corpus social du public ? Quel est le besoin d’excès et de mouvements que nos corps peuvent ressentir aujourd’hui ? Sommes-nous prêt∙e∙s à reprendre pleinement goût à la vie ?

