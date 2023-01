First Memory ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

First Memory ThéâtredelaCité, 15 février 2023, Toulouse. First Memory 15 et 16 février ThéâtredelaCité

8€/12€/20€

Chorégraphie de mouvements et de gestes. ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Dans le cadre du Festival ICI&LÀ et présenté avec La Place de la Danse Pour sa première création en tant que directeur du CNDC – Angers, Noé Soulier approfondit la question du rapport entre geste et mémoire. Au sein de cette expérience chorégraphique, musicale et plastique, la danse découpe des éclats, prélève des signes, cherchant à révéler les affects qui circulent sous l’apparente simplicité des mouvements quotidiens. Chaque jour, nous observons d’innombrables mouvements : une main qui attrape ou évite quelque chose, une personne qui donne un objet à une autre. Dans notre expérience, ces mouvements sont souvent réduits à leur but, à la raison pour laquelle ils ont été exécutés, mais comment donner à voir leur complexité et leur richesse ? Noé Soulier propose une chorégraphie qui détourne les mouvements quotidiens de leur fonction initiale, à travers une composition de gestes, à la fois puissante et précise. Ces gestes – des mouvements qui tendent vers un but, sans toutefois l’accomplir – réactivent une mémoire corporelle à la fois intime et commune. Ils ouvrent ainsi un espace incroyablement poétique où peuvent se tisser de multiples associations.

