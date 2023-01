Paysages intérieurs ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Dans le cadre du Festival ICI&LÀ Carolyn Carlson et Thierry Malandain sont des monuments de l’art chorégraphique de notre temps que Kader Belarbi, directeur du Ballet du Capitole, a souhaité rassembler autour d’un geste poétique entre rêve et intériorité, une danse de ce qui est caché et qui se dévoile. L’émotion affleure naturellement dans l’atmosphère enveloppante de la musique incantatoire de Philip Glass, des tableaux sonores de Nicolas de Zorzi et des mélodies mélancoliques de Frédéric Chopin. Les paysages intérieurs exhalent ainsi de mystérieux parfums de poésie dansée. Paysages intérieurs, comme un souffle d’âme !

