Larsen C ThéâtredelaCité Toulouse

Toulouse

Larsen C 9 et 10 février ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Spectacle de danse ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France

Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d'accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Spectacle présenté avec La Place de la Danse dans le cadre du Festival ICI&LÀ Les danseur∙se∙s sont en perpétuel mouvement. Leurs gestes fluides et évocateurs telles des vibrations, des vagues résonnant dans l'espace, sont accompagnés par la lumière, la mise en scène et le son. Ce mouvement n'est pas seulement destiné à exister sur le plateau, c'est une invitation au public, une envoûtante opération menée sur nos sensations. Paysages, corps et sons vont et viennent, s'approchent puis se retirent. La métamorphose se fait crescendo, nous prenant au dépourvu à de multiples reprises, prétendant que rien ne se passe pendant que tout s'accélère. Le but est de nous emporter jusqu'à la fin, pas tant dans un nouvel espace, mais dans un nouvel état.

Dates et horaires:

2023-02-09T19:30:00+01:00

2023-02-10T20:30:00+01:00 © Pinelopi Gerasimou for Onassis Stegi

