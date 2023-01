Homo Sapiens ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Homo Sapiens ThéâtredelaCité, 2 février 2023, Toulouse. Homo Sapiens 2 et 3 février ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Sept clowns mu∙e∙s par une force poétique et sauvage. ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Qu’est-ce que le premier geste du clown ? À quoi ressemblait cet « animal » en milieu naturel, à l’état sauvage avant qu’il n’ait été domestiqué ? Dans ce spectacle à l’énergie communicative et à l’humour féroce, sept clowns invitent les spectateur∙rice∙s à un voyage poétique, ludique et joyeux jusqu’aux origines de notre humanité. À la fois monstrueux et follement attachants, ils font rejaillir pour nous les premières étincelles, celles d’où naquirent assurément les tout premiers éclats de rire.

