Notre-Dame de Paris ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Notre-Dame de Paris ThéâtredelaCité, 23 janvier 2023, Toulouse. Notre-Dame de Paris Lundi 23 janvier, 20h30 ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Le classique de Victor Hugo avec le ciné- concert « Notre-Dame de Paris ». ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Esmeralda, le Bossu et Notre-Dame. Le classique de Victor Hugo revisité par Hollywood. Une production colossale qui comprend la reconstitution du parvis et de la façade de la cathédrale dans les studios Universal. Dans le rôle de Quasimodo, l’incroyable Lon Chaney, dont la transformation en bossu amoureux demandait quatre heures de maquillage et l’obligeait à porter 35 kilos. Confondante comme toujours, son interprétation / performance n’a jamais été égalée et participe grandement à la réussite et au succès de ce qui reste la meilleure version cinématographique du roman d’Hugo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T20:30:00+01:00

2023-01-23T22:30:00+01:00 © Lobster

